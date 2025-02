Tvplay.it - Arda Guler arriva in Serie A: la big è già al lavoro per l’affare clamoroso

Leggi su Tvplay.it

può approdare inA: c’è una big che fa sul serio!è ora dietro l’angolo.Le qualità di, a discapito della sua giovane età, hanno conquistato chiunque e non è un caso che il classe 2005 indossi la maglia del Real Madrid. Il giocatore fa perciò gola a diversi top club, ma occhio alla big italiana che ora sta seriamente pensando di provare ad affondare.inA: la big è già alper(LaPresse) – Tvplay.itL’attaccante turco ha qualità da vendere, motivo questo per il quale ha attirato l’attenzione di tanti club tra i più famosi e importanti d’Europa. Il Real Madrid si è spesso avvalso delle sue qualità e delle sue giocate di classe per portare i risultati di determinati match dalla sua parte. Un po’ come fatto anche dalla sua Nazionale: con la Turchiaha aggiunto un ulteriore tassello alla sua carriera.