Ilrestodelcarlino.it - Architettura e industria. Recupero delle fabbriche, arriva il Festival diffuso

A Modena (e in provincia) fiorirà la primavera dell’. Proprio pochi fa è stato presentato l’ "Alberi", nato dalle riflessioni dell’architetto Cesare Leonardi, che dal 7 al 13 aprile diventerà come un ‘laboratorio di rigenerazione urbana’ in particolare nell’area del Villaggio Giardino Modena Ovest. E ieri è stato annunciato un altroinedito, "IF -", promosso dalla Fondazione Architetti, che si articolerà fra Modena e vari centri della provincia (e dell’intera regione), dal 28 marzo all’8 aprile: anche questoha ricevuto il sostegno della Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura. "sarà come una road map, unitinerante e in movimento – sottolinea l’architetto Sofia Cattinari, presidente dell’Ordine degli architetti e della Fondazione Architetti –.