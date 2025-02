Internews24.com - Arbitro Inter Lazio, dirige Fabbri: i precedenti col fischietto

di Redazione: icolincaricato ad arbitrare la sfida di Coppa Italia, in programma domani seraDomani alle 20:45 si gioca il match tra, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’incontro valevole per i quarti di finale della Coppa Italia : ecco dunque l’cherà, sfida che andrà in scena martedì 25 febbraio alle ore 21 a San Siro. Il match sarà diretto da Michael, della sezione di Ravenna.In carriera, ilha diretto 12 volte l’: per i nerazzurri sono arrivate 10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il precedente più recente, quel famosissimoVerona del gennaio 2024, gara famosa per il gol di Frattesi nei minuti finali, che apri’ la strada al ventesimo scudetto nerazzurro.