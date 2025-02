Dilei.it - Apnee notturne, l’effetto collaterale (negativo) sulla memoria

Leggi su Dilei.it

Russate? Avete frequenti risvegli la notte? Avete la sensazione di non essere riposati la mattina e di giorno vi assale la sonnolenza, anche se magari siete rimaste sotto le coperte per otto-dieci ore? Parlatene con il medico. Potreste soffrire di sindrome delle.Un potenziale problema per la salute di cuore, circolazione e cervello, oltre alla difficoltà del sonno. Perché si creano temporanee possibili carenze di ossigeno che certo non fanno bene agli organi, determinando deficit di nutrimento impercettibili ma comunque presenti. In più ora si scopre che questa condizione può influire anche sulle capacità di ricordare. Con potenziali effetti negativi, nel tempo, proprio.Cosa accade nei ricordiVolete rinforzare la? Cercate di respirare bene durante il sonno.