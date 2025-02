Lanazione.it - Aperta una focacceria al posto dell’edicola di Beppe Lorenzini

Là dove c’era un’edicola ora c’è. una. Si chiama “Schiacciami“ (nella foto) ed è una rivendita di focacce “personalizzate“ con possibilità di avere farciture di salumi, formaggi di vario genere o verdure. In vendita anche bevande, birre comprese, il tutto ovviamente da asporto, visto che non c’è spezio per sedie o tavolini. Il nuovo esercizio commerciale (orario 10-20 dal lunedì alla domenica) ha aperto i battenti al numero 16 di via Fillungo dove fino a poche settimane fa (per ben 56 anni) c’era stata la storica edicoladel compianto e mitico, avviata nel 1968 dal padre Angelo. Tempi che cambiano.