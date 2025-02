Thesocialpost.it - Anziani picchiati in una rsa di Como, ex dipendente: “Ho denunciato tutto, ma ho perso il lavoro”

Dizzasco – Un’accusa di maltrattamenti che non riesce a descrivere pienamente l’elenco di violenze fisiche e psicologiche subite dagliospiti della Rsa Sacro Cuore, situata sulle montagne del lago di. Le indagini, concluse nei giorni scorsi, sono partite grazie alla denuncia di Pasquale Moretti, exdella struttura, che dopo aver segnalato gli abusi è stato licenziato.Leggi anche:e maltrattati in una Rsa, arrestati 7 operatoriSette arresti nella casa di riposoIl 24 febbraio i carabinieri del Comando provinciale di, coordinati dal pm Alessandra Bellù, hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare: cinque agli arresti domiciliari e due in carcere. Gli indagati, cinque donne e due uomini tra i 30 e i 50 anni, residenti nei comuni del Medio e Alto Lario, sono accusati di aver insultato, picchiato e torturato gli ospiti della struttura, come documentato dalle intercettazioni audio e video effettuate dagli investigatori.