Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 25 febbraio 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, martedì 25è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 25, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda l’ultima parte della puntata registrata lo scorso 12. Protagonista dovrebbe essere Mario Cusitore. Il cavaliere napoletano ha deciso di rimettersi in gioco e ha contattato di nuovo Margherita, la sua ex fiamma con la quale c’era stata anche un’intimità. Lei, che non ha mai nascosto un interesse nonostante l’iniziale delusione, ha pensato bene di dargli un’altra possibilità. Una riconciliazione, solo apparente, perché Gianni Sperti, storico opinionista, ha raccontato di aver ricevuto una segnalazione: Mario sarebbe stato avvistato in discoteca mentre baciava una donna, l’ex tronista Nicole Santinelli.