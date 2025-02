Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Le Leggi Del Cuore, Puntate Colombiane: Julia Parte E Va In Spagna!

Ledel: sempre più in difficoltà e divisa tra Pablo e Camilo,decide di partire e lascia la Colombia alla volta della!Ledelprosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci saranno le decisioni di. L’avvocatessa infatti deve fare i conti con la fine del rapporto sia con Pablo sia con Camilo. A quel punto decide di cambiare aria e di lasciare la, ma la suanza è soltanto temporanea anche se il ritorno rischia di essere molto doloroso. Ma ecco che cosa sta per succedere.Ledel, Pablo non la ferma!Nel corso dellede Ledel, Camilo continua ad affrontare le difficoltà del suo processo, con un secondo arresto dopo il ritrovamento di alcune prove contro di lui.