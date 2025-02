Ilgiorno.it - Antenati nemici. Fanno pace nella Battaglia

Leggi su Ilgiorno.it

I loroerano, ma entrambi hanno legato il loro nome alladi Pavia. Alonso Pita da Veiga per aver catturato il re di Francia Francesco I e Jacques II de Chabannes de La Palice, morto il 24 febbraio 1525, per essere diventato il signore dell’ovvio. Dopo 5 secoli i loro discendenti, Gabriel Pita da Veiga ed Elliot La Fonta, si sono incontrati alla rievocazione dello scontro di 500 anni fa e hanno fatto. Gabriel, ufficiale di Marina che ora vive a Madrid, a Pavia era già venuto in passato a vedere i luoghi nei quali il suo avo aveva combattuto. "La mia famiglia - ha raccontato il nipote di Alonso - conserva ancora le carte e diverse memorie della, a cominciare dal privilegio concesso da Carlo V a mio zio, ammiraglio". Al momento della cattura, infatti, i militari ricevevano una testimonianza scritta dell’impresa compiuta in modo da evitare che altri si potessero prendere meriti e ricompensa.