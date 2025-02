Dayitalianews.com - Ansia e angoscia a Torre del Greco: madre squilibrata rapisce la figlia, è in fuga da giorni

Sonodie didel, in provincia di Napoli, dove domenica sera 23 febbraio una donna di 32 anni ha sottratto dopo una colluttazione suaalla nonna materna, alla quale la minore era stata affidata temporaneamente, per poi far perdere le sue tracce. La vicenda è stata raccontata dal quotidiano Metropolis e, secondo quanto trapelato, la donna sarebbe affetta da disturbi psichici e per questo motivo le era stato impedito di vedere la, in attesa di accertamenti avviati dal Tribunale per i minorenni di Napoli, che nel frattempo l’aveva affidata in via temporanea alla nonna materna.Il rapimento dellaLa nonna materna, insieme al padre della bimba e marito della fuggitiva, dalla quale è separato, ha denunciato quanto accaduto domenica 23 febbraio ai carabinieri della compagnia locale.