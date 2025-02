Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya, con Sinner è davvero finita: il dettaglio imbarazzante dopo la squalifica di Jannik

Leggi su Liberoquotidiano.it

Cosa fare se si è lontani dai tornei Atp ufficiali per tre mesi? Concedersi un po' di vacanza sulla neve dell'Alto Adige, solo gustata per qualche giorno nel periodo a ridosso del Natale. Per ricaricarsiil patteggiamento di tre mesi,è ripartito da casa sua, dalle sue origini, scegliendo di tornare dalla famiglia a Sesto Pusteria per sciare. Avvistato dai tifosi, si è lasciato andare senza problemi a qualche scatto, prima di tornare a Montecarlo e di riprendere con la preparazione atletica. Assente con lui è, la fidanzata (o ex?) diche non si vede più al suo fianco dalla fine dello scorso anno. Sembrano lontani i momenti nei quali i due erano stati ripresi sorridenti al mare in Sardegna,le fatiche di Wimbledon, ma ora tra i due la storia sembra essere arrivata al capolinea.