Romatoday.it - Animangers: Superpupazzi da legare

Leggi su Romatoday.it

L' 8 e 9 marzo 2025, al Teatro IF, arrivada, uno spettacolo per tutta la famiglia, divertente e avventuroso che mescola magia, fantasia e comicità.Lollo, un buffo mago, è pronto per il suo grande spettacolo insieme al suo inseparabile compagno di scena, il.