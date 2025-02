Oasport.it - Andy Diaz: Giuramento nelle Fiamme Gialle, Bronzo Olimpico e Obiettivo Record Mondiale!

ha giurato questa mattina per la Guardia di Finanza! Un traguardo importante per il campione italo-cubano, giàa Parigi, che ora punta alnel salto triplo. Alice Liverani e Ferdinando Savarese lo incontrano per parlare di emozioni, ambizioni e obiettivi futuri. Cosa significa per lui entrare? Quando arriverà ildel mondo? Chi è il compagno di nazionale più divertente?si racconta con la grinta e il carisma che lo rendono uno degli atleti più seguiti dell’atletica italiana. Guarda il video e scopri il futuro del salto triplo!