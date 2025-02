Sbircialanotizia.it - Andor 2: la rinascita di Cassian, tra speranza e rivoluzione su Disney+

Leggi su Sbircialanotizia.it

Certe storie non se ne vanno, restano sospese nell’aria e chiedono di essere vissute fino in fondo. Così, l’avventura dinon si fermerà alla prima stagione: il 23 aprile 2025, la serie tornerà sucon un secondo – e definitivo – capitolo. È una svolta che, lo ammettiamo, in molti aspettavano con il . L'articolo2: ladi, trasuè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.