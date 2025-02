Tvplay.it - Ancora un colpo dal Torino, nuovo tradimento e affare Juve

Dopo Bremer, lantus potrebbe soffiare un altro top player al. I bianconeri si sono inseriti nella corsa al giocatore Con quattro vittorie consecutive in campionato, lantus si è presa il quarto posto in solitaria in Serie A con due punti di vantaggio sulla Lazio, sette sulla Fiorentina e otto sul Milan che potrebbero diventare cinque o sette in caso di vittoria o pareggio dei rossoneri nel match di recupero contro il Bologna.undal– Tvplay.it (Foto LaPresse)Se si esclude la debacle in Champions a Eindhoven contro il PSV, cominciano a intravedersi sprazzi di buonantus, all’insegna di quella continuità di risultati che è mancata per tutta la prima parte di stagione. Continuità di rendimento che invece manca – anzi non c’è mai stata – in alcuni degli acquisti per i quali lantus ha speso di più la scorsa estate.