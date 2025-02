Lanazione.it - Ancora pioggia: in Toscana allerta gialla in tutta la regione, possibili temporali forti

Firenze, 25 febbraio 2025 – Scatta una nuova, dopo quella che aveva riguardato il nord della. Con il maltempo che non sembra dare tregua in questa prima parte di settimana alla. La nuovaè per rischio idrogeologico e riguarderà l’intera. Riguarderàla giornata di mercoledì 26 febbraio. Previstaforte in particolare nella prima parte della giornata. Le previsioni meteo inNel pomeriggio le cose dovrebbero migliorare, ma le temperature scenderanno. Con la quota neve che scende a sua volta e partitrà dai 1200 metri. Le previsioni meteo a Firenze L’La nuovache riguardalasarà valida fino alla mezzanotte di mercoledì 26 febbraio. Ed è per rischio idrogeologico. Dunque per possibile innalzamento anche sensibile dei corsi d’acqua del reticolo minore.