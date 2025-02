Ilrestodelcarlino.it - Ancisi attacca Avs: "Verdi fuori e rossi dentro"

Nella campagna elettorale per le amministrative 2025 Alvaro, candidato sindaco di Lista per Ravenna, Lega Romagna e Popolo della Famiglia, si muove già come un qualcosa di simile a un ‘sindaco dei lidi’. A poche ore dalla manifestazione degli ecologisti a Marina di Ravenna contro il rigassificatore – condita dalle schermaglie interne al centrosinistra sul destino della piattaforma Angela Angelina –, come un pugile d’esperienza che ha intravisto l’ecchimosi al sopracciglio dell’avversario, mette nel mirino la ferita aperta nel campo largo del centrosinistra, ed è lì che concentra i propri colpi, uno dopo l’altro, a suon di numeri. Cifre come macigni, vedesi gli 8,5 chilometri che costituiscono la distanza del rigassificatore dalla spiaggia, "il suo impatto rovinoso sulla vicinissima località di Punta Marina Terme, decisione contro cui solo Lista per Ravenna ha combattuto in consiglio comunale".