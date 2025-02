Panorama.it - Anche l'Italia riconosce i militari "veterani"

Leggi su Panorama.it

l'vedrà riconosciuti i suoidi guerra, o come si definiranno, i veterano della Difesa e delle Missioni internazionali. L'iniziativa è al via con la firma del Decreto da parte del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che introduce tali qualifiche e apporta le modifiche che, in accordo alle normative internazionali del settore, riconoscono tale status indipendentemente dalla presenza di menomazioni psico-fisiche legate a traumi subite dal militare. Il Decreto ufficializza l’11 novembre come giornata ufficiale per la celebrazione del “Veterano”, el’istituzione di due Medaglie al merito per queste figure.Queste le parole del ministro Guido Crosetto: “La revisione della figura del Veterano, l’istituzione della Giornata ufficiale e le medaglie al merito rappresentano un passo importante per garantire il giusto riconoscimento a tutti coloro che hanno servito il nostro Paese con dedizione e onore.