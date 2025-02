Ilfattoquotidiano.it - “Anche Falcone favorevole alla separazione carriere”. “Bugia grande quanto una casa”: scontro tra Sisto e il procuratore di Bari

Accesotra il viceministro della Giustizia, Francesco Paoloe ildella Repubblica di, Roberto Rossi durante un talk su Tele. Il tema è ladelle, secondovolutada Giovanni. Una lettura di un’intervista del 3 ottobre del 1991, checita, ma che per Rossi “è unaunache offende una persona che è morta per questo Paese. Voi difendete solo i vostri. Voi la utilizzate questa persona,non ha mai detto questo”.Secondo Rossi, in quell’intervista“si riferiva al giudice istruttore, che prima della Riforma Vassalli (approvata nel 1988, ndr) faceva il pm e il giudice”. “Ma quale giudice istruttore – reagisce– qui si parla del dibattimento e siamo nel 1991,non parla del giudice istruttore e dice che il pm non deve avere alcuna parentela col giudice”.