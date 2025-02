Calciomercato.it - Ancelotti torna in Serie A: gli hanno offerto pieni poteri nel club

Leggi su Calciomercato.it

Dalla Spagna l’incredibile indiscrezione sulla chiamata all’attuale allenatore del Real Madrid per un ritorno in ItaliaLa stagione del Milan rischia di diventare fallimentare. I rossoneri sono settimi in campionato, a 8 punti dal quarto posto, fuori dalla Champions League al playoff e con un allenatore cambiato in corsa a dicembre. La squadra di Conceicao ha ora due obiettivi precisi: il primo è provare la rimonta sulla Juventus a partire dal recupero di domani sera in casa del Bologna. Con una vittoria il Milan salirebbe a 44 e quindi tornerebbe a 5 punti dal quarto posto e 3 dal quinto della Lazio con lo scontro diretto previsto domenica sera che diventa vitale. Ma la sfida è tutt’altro che semplice contro la squadra di Italiano che ha gli stessi punti in classifica e le stesse aspirazioni.