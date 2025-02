Ilnapolista.it - Ancelotti: «Ci sono persone stanche di vedere la mia faccia ogni giorno. Capisco, ma io ho l’entusiasmo di un bambino»

Leggi su Ilnapolista.it

L’allenatore del Real Madrid Carloha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di andata della Coppa del Re contro la Real Sociedad. Il tecnico italiano ha risposto con forza alle dichiarazioni di Tebas.: «Quando ero al Milan, il presidente della Serie A era Galliani»Come affronterai la semifinale contro la Real Sociedad?«È sempre stato difficile giocare contro la Real Sociedad. Si trovano in un buon momento. È una semifinale ed è importante per noi e per loro. Sarà una partita molto competitiva, equilibrata e divertente. Giocano molto bene e vogliamo continuare su questa strada».Mbappé ha avuto un problema di salute (si è tolto il dente del giudizio, ndr). Viaggierà con voi? E Endrick?«Mbappé ci sarà. Aveva un problema a un dente e non poteva allenarsi.