Ance Benevento, Coordinamento provinciale sannita Fdi augura buon lavoro al nuovo Presidente Basile

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ildi Fratelli d’Italia esprime l’augurio diall’architetto Flavianche, come da volontà dell’assemblea dei soci, è stato elettodi”. Lo fa presente in una nota stampa la dimensionedei meloniani nel commentare l’avvicendamento al verticedella Associazione nazionale Costruttori edili. “Siamo certi che anche il– proseguono da Fdidi– in continuità con quanto fatto dal predecessore Mario Ferraro, che cogliamo l’occasione di salutare e ringraziare per ilsvolto, saprà ben incarnare e replicare su scala locale i principi dell’associazione che, come ben noto, è specchio di un settore che ha una centralità assoluta nelle dinamiche economiche nazionali e che, pertanto, merita di essere promosso e tutelato.