Oasport.it - Amstel Gold Race 2025: il Cauberg torna ad essere la salita conclusiva

Negli ultimi anni gli organizzatori dell’hanno provato in tutti i modi a cambiare il percorso per provare a renderlo più spettacolare. La Classica della Birra, apertura del Trittico delle Ardenne che comprende anche Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, dal 2017 non aveva più ilcome.Si ritornerà però alle origini quest’anno: il 20 aprile, come annunciato dal direttore della corsa Leo van Vliet, l’ascesa più nota della gara neerlandese sarà anche l’ultima prima del traguardo, posto a Valkenburg.Le parole dell’ex corridore dei Paesi Bassi: “Ilha qualcosa di magico, naturalmente. Visto che al giorno d’oggi i corridori iniziano ad attaccare a molti chilometri dall’arrivo, e con ladela soli 2 chilometri dal traguardo, ci aspettiamo un finale emozionante.