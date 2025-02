Palermotoday.it - Amor librorum: torna l'esposizione dei libri rari stampe e delle fotografie antiche

Sabato 1 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, nel chiostro della Pontificia Facoltà Teologica, in via Vittorio Eanuele, 463 a Palermo, si terrà la XLVIIIdi. All'interno potrà visitarsi la mostra tematica dal titolo: “Fotografi e Grand Tour in Sici-lia 1860 – 1900”.