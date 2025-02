Amiloidosi da transtiretina e cardiomiopatia, ok Ue a nuova terapia

Leggi su .com

(Adnkronos) – L'autorizzazione della Commissione europea all'immissione in commercio di acoramidis segna un passo importante nell'innovazione terapeutica per i pazienti conda(Attr-Cm). Questo farmaco sarà disponibile per gli adulti colpiti dalla forma wild-type, legata all'età, così come per quelli con la variante ereditaria della malattia. Un progresso fondamentale nella lotta contro una .L'articoloda, ok Ue aproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.