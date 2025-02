Secoloditalia.it - Amici di Maria (Zakharova) sbugiardati: le firme della petizione contro Mattarella sono da nomi barzelletta

Leggi su Secoloditalia.it

Larussa, ma non dorme sonni tranquilli. Almeno a giudicare daidei presunti firmatari. Da Ciolanka Sbilenka” a Vagina Quasinova per tacere di Galina Kocilova.simil-russi dalle antiche barzellette-indovinello in voga alle scuole elementari di un trentennio fa ma che figurano nell’elenco disullapro-Mosca per prendere le distanze dalle parole del Capo dello Stato, Sergio, sull’invasione dell’Ucraina.??:Il 22 febbraio, Vincenzo Lorusso, giornalista per l’agenzia di stampa International Reporters, ha consegnato le prime 10.000, giunte dai suoi connazionali a sostegnoche condanna le dichiarazioni di Sergio. pic.twitter.com/wSj6etTtFV— Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) February 23, 2025Ecco perché le fantomatiche “diecimila” chestate consegnate da Vincenzo Lorusso, giornalista per l’agenzia di stampa International Reporters, alla portavoce del ministero degli Esteri russo,destinate a diventare un clamoroso autogol per la propaganda filorussa.