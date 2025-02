Juventusnews24.com - Amelia elogia Allegri: «Era fenomenale, sapeva cambiare le partite così ed era bravissimo in questa cosa»

di Redazione JuventusNews24: tutte le dichiarazioni dell'ex portiere sull'ex allenatore della Juventus e del MilanL'ex portiere Marcoha parlato a TvPlay di Massimiliano, ex allenatore della Juve e del Milan.PAROLE – «era, durante le. Mi piaceva ascoltare quello che si diceva con Tassotti. Di fronte alle difficoltà della squadra cambiava spesso, nella lettura delleera. In allenamento non si lavorava molto tatticamente, ma negli sviluppi offensivi. Con Ibra, Cassano, Pato, Robinho e Ronaldinho era divertente».