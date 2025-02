Dailymilan.it - Alvaro Morata svela: via dal Milan? Ero andato per Fonseca ma poi…

L’ex attaccante delil motivo del suo addio nel mercato di gennaio: c’entra Paulo. Ecco le paroleL’addio didal, dopo soli 6 mesi dal suo arrivo in estate, è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno in casa rossonera. A quasi un mese dalla sua partenza per la Turchia, l’attaccante spagnolo – oggi in forza al Galatasaray – è tornato a parlare della sue breve avventura ao, dando la spiegazione del suo addio.ha, infatti, rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Marca, nella quale ha sottolineato che il suo arrivo alera stato dettato dall’arrivo di Paulosulla panchina del club di via Aldo Rossi. Lo spagnolo ha affermato di essersi sentito amato dal tecnico portoghese, convinto di potersi rilanciare dopo la vittoria dell’Europeo con la Spagna.