Altro che ticket a Venezia si entri soltanto se mascherati

Sise. E’ l’ovvia soluzione al problema dell’invasione turistica di calli e ponti durante il Carnevale. Non hai la maschera? Non sei degno della città di Pantalone e Colombina. Ce l’hai? Prego, accomodati. Oppure: ce l’hai edgratis, non ce l’hai e paghi la tassa d’ingresso, quella che i deculturati chiamano, ma non 5 o 10 euri bensì 100 siccome i guardoni vanno penalizzati. Perché se nei giorni di Carnevale vai asmascherato a guardare le maschere sei un guardone, ti dovresti vergognare e se non ti vergogni devi pagare (a pensarci bene il guardonismo è la quintessenza del turismo: guardare e fotografare senza partecipare). La soluzione specifica per la Basilica di San Marco naturalmente sia diversa, essendo il sacro il contrario del profano.