Lanotiziagiornale.it - Altre armi e nuove sanzioni. Su Kiev l’Europa non cambia verso

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ancora. La strategia delsul sostegno all’Ucraina, nonostante sin qui si sia mostrata fallimentare, none – come dice il M5S – rimane “prigioniera di un bellicismo oltranzista incomprensibile”.Una strategia che la presidente della Commissione europea non poteva illustrare con parole più chiare. “è qui per rafforzare l’Ucraina in questo momento critico. Posso annunciare che un nuovo pagamento di 3,5 miliardi di euro per l’Ucraina arriverà già a marzo. E, come ha appena detto il presidente Costa, ci sarà un Consiglio europeo speciale. Presenterò un piano completo su come aumentare la nostra produzione die le nostre capacità di difesa in Europa. E anche l’Ucraina ne avrà beneficio. Nessuno vuole più pace del popolo ucraino. Ma una pace giusta e duratura si ottiene solo con la forza”, dice Ursula von der Leyen intervenuta all’International Summit a, che ha raccolto anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il segretario generale dell’Osce Feridun Sinirlioglu e alcuni leader europei, tra i quali i primi ministri o i capi di Stato di Spagna, Finlandia, Lituania, Lettonia, Svezia, Norvegia, Islanda, Danimarca, Estonia.