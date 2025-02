Terzotemponapoli.com - Altobelli: “L’Inter ha la palla gol per superare il Napoli”

Il campionato entra nel vivo. Sabato prossimo, alle 18,di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare ildi Antonio Conte in un attesissimo scontro diretto per il vertice della Serie A. Una partita che potrebbe definire in parte la griglia finale, ma che, come sottolineato da Alessandro, non sarà decisiva per il titolo.Unagol clamorosaL’ex attaccante nerazzurro ha parlato della partita ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Lo dico da attaccante, questa è unagol clamorosa, troppo invitante per non buttarla dentro,” ha esordito. Per lui, il confronto con ilnon è solo una sfida tra due squadre di alta classifica, ma un’opportunità unica perdi segnare un passo fondamentale verso la conquista dello scudetto.: I “classici” e il limite delha analizzato il cammino delfino a questo momento.