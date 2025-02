Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, oltre due milioni per le famiglie evacuate: quando e come fare domanda

Bologna, 25 febbraio 2025 – Arriva il Cas (Contributo per l’autonoma sistemazione) per il post: a disposizione ci sono 2,5di euro per ledalle proprie abitazioni nello scorso autunno. Le domande possono essere presentate entro il 31 marzo. Il Cas sarà modulato in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Sul portale dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile si può scaricare il modulo perrichiesta. Entro il 31 marzo quindi i cittadini dell’Emilia-Romagna che hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa degli eventi atmosferici che si sono verificati dal 17 ottobre scorso in poi, e hanno trovato un alloggio alternativo, possono presentare nel Comune di residenza la richiesta per ottenere il contributo per l’autonoma sistemazione.