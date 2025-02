Lapresse.it - Alluvione Marche, erogati 13 milioni di euro

Con un’ordinanza emessa dal commissario straordinario Fabrizio Curcio sono statioltre 13diper l’che nel maggio aveva colpito principalmente l’Emilia Romagna oltre allee alla Toscana. “Questa ordinanza – ha affermato il presidente Acquaroli – sblocca risorse fondamentali per gli interventi di ripristino e la messa in sicurezza dei territori colpiti. Chiedendo di dedicare un’ordinanza per il nostro territorio abbiamo sbloccato l’erogazione di queste risorse, necessarie per dare risposte alle comunità che hanno affrontato difficoltà a causa dell’e per le imprese che hanno operato negli interventi di ripristino. Ringrazio il Commissario Curcio per la disponibilità e l’ingegner Stefano Babini e la struttura che hanno lavorato per accelerare l’erogazione di questi fondi permettendo ai Comuni di procedere ora sia al pagamento delle imprese che hanno eseguito gli interventi di somma urgenza nel 2023 che alla progettazione e realizzazione delle altre opere”.