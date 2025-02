Alluvione la Regione mette a disposizione 25 milioni per le famiglie evacuate

Bolognatoday.it - Alluvione, la Regione mette a disposizione 2,5 milioni per le famiglie evacuate

Leggi su Bolognatoday.it

Lecolpite dagli eventi atmosferici dello scorso autunno in Emilia-Romagna possono accedere al Contributo per l’Autonoma Sistemazione (Cas). Il fondo, pari a 2,5di euro, è destinato ai nuclei familiari evacuati e copre le spese per l’alloggio temporaneo. Le domande possono.