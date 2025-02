Linkiesta.it - All’Onu gli Stati Uniti si sono schierati con la Russia sulla guerra in Ucraina

Nel terzo anniversario dall’inizio dellain, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha respinto il tentativo deglidi far passare una risoluzione con cui si chiedeva la fine della, ma senza mai menzionare e condannare l’invasione russa iniziata il 24 febbraio il 2022.Mentre il presidente francese Emmanuel Macron faceva visita a Donald Trump alla Casa Bianca,Washington si è schierata per due volte con ladi Vladimir Putin.Prima di procedere al voto, l’Assemblea generale ha approvato modifiche sostanziali alla bozza di risoluzione statunitense, per chiarire il ruolo dellacome Paese aggressore dell’e la violazione delle norme internazionali nell’invasione iniziata nel 2022. La risoluzione, così modificata, è stata approvata con novantatré voti favorevoli, otto contrari e settantatré astenuti.