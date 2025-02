Calciomercato.it - Allenatori in bilico, da Conte a Inzaghi: c’è un’altra versione per Napoli e Inter

In queste settimane si rincorrono parecchie voci e indiscrezioni sulle panchine delle big di Serie A, da Thiago Motta a Gasperini: il punto di ZazzaroniSono giorni già frenetici per il futuro delle panchine di parecchie big. Su tutte le prime nove della classifica di Serie A, ad eccezione di Lazio e Bologna, in queste settimane si sono rincorse voci e possibili scenari. Le nuove dinamiche sono arrivate con l’allarme lanciato da Antonioin conferenza stampa prima della sconfitta di Como e l’annuncio di Gasperini sul divorzio con l’Atalanta alla fine di questa stagione oppure della prossima.Simone(LaPresse) – calciomercato.itE poi i dubbi su Thiago Motta, unsotto esame tenuto a vincere almeno uno tra scudetto e Champions per restare all’, l’ultimatum a Palladino in un periodo nerissimo per la Fiorentina e quello a Conceicao che rischierebbe già di chiudere qui in caso di ko a Bologna.