Alla March Madness con Paige Bueckers

È difficile distinguersi in una delle frenetiche strade di SoHo a New York. In un gelido pomeriggio di dicembre, però, il pullman della squadra femminile di basket dell’Università del Connecticut (UConn), blu navy e decorato con il muso dell’husky raffigurante il logo della squadra, occupa quattro o cinque parcheggi in fila ed è impossibile da ignorare. Ufficialmente, la UConn è in città per l’inaugurale Shark Beauty Women’s Champions Classic a Brooklyn.Le donne hanno fatto tappa a Manhattan per celebrare il lancio delleG.T. Hustle 3, le prime scarpe Nike Player Edition firmate da un’atleta di college, disegnate dguardia titolare delle Huskies, alias.Le scarpe blu e lavanda, con il nome disul tallone, esprimono la massima espressione di quanto è possibile fare agli albori della redditizia era Nil (acronimo per: Name, Image, Likeness, ndt), che consente agli studenti-atleti di trarre profitto dal proprio nome, immagine e sembianza.