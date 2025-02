Dday.it - Alla guida di Renault Rafale plug-in: tre auto in una per soddisfare tutti

Leggi su Dday.it

Elettrica con 100 km dinomia; ibrida con 1000 km di range; mild hybrid per la massima ottimizzazione dei consumi. Insomma, una top di gamma perfetta per chi non riesce a decidersi su quale tipologia di trazione adottare..