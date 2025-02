Ilrestodelcarlino.it - Alla guida del carro di Carnevale senza le cinture allacciate, multa e tolti 5 punti dalla patente

Ravenna, 25 febbraio 2025 – All’inizio ai volontari sarà sembrato uno scherzo di, ma devono aver impiegato poco a capire che il verbale della sanzione era reale, così come i cinquedecurtati ddi chi era. Uno dei carri della tradizionale sfilata deldei ragazzi Città di Ravenna, organizzata ogni anno ddiocesi, domenica mattina è statoto in via Trieste mentre era direttomanifestazione. Anzi, a essere sanzionato è stato il conducente del trattore che lo trainava perché non indossava la cintura di sicurezza. Ilin questione, della parrocchia di Marina di Ravenna, era quasi arrivato in città, scortato da cinque auto, tre davanti e due dietro. Verso le 9.30, all’altezza di viale Europa, la carovana è stata fermata dPolizia stradale e dopo i controlli è stato staccato un verbale da 59 euro, ma a pesare sono stati soprattutto quei cinquedel volontario.