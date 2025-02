Ilrestodelcarlino.it - Alla Galleria Papini ‘Mutamenti’ con i lavori dei soci fotografi

Proseguirà fino al 2 marzodi Ancona la mostra, che presenta idei suoi. A esporre sono Elisabetta Aquilanti, Silvia Breschi, Rosella Centanni, Sergio Giantomassi, Luciana Loccioni, Sauro Marini, Aldo Moglie, Sang-Hee Piercecchi, Edoardo Pisani, Tiziana Torcoletti e Valerio Valeri. Nel testo critico lo storico dell’arte Marco Tarsetti sottolinea che ‘laa può immortalare l’istante che abbiamo di fronte, ciò che accade, ciò che vediamo durante la vita. Così non appena qualcosa cambia, attraverso i nostri scatti abbiamo una traccia visibile di come erano le cose in quell’istante. Con la sua esistenza, laa ci offre quindi una testimonianza di come era ciò che vediamo dentro l’inquadratura al momento dello scatto, prima dei mutamenti, fornendo come un certificato, la garanzia che quelle cose sono state così e che quindi certi mutamenti sono avvenuti’.