Ilfattoquotidiano.it - Alla Camera le mozioni di sfiducia a Nordio e Santanchè: entrambi i ministri in Aula. Nel pomeriggio il voto sulla titolare del Turismo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Doppia mozione di, con la maggioranzaprova dell’nel, quando si voterà sul destino della ministra delDaniela, mentre al mattino è fissata la discussione generalemozione contro il ministro della Giustizia Carlo, firmata da Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa in riferimentovicenda Almasri. Dal centrodestra trapelano rassicurazionicompattezza dello schieramento: nessun timore sull’esito del, fanno sapere fonti di maggioranza. A chi glielo chiede, la ministra ribadisce che non ha intenzione di dimettersi nonostante il rinvio a giudizio per falso in bilancio, mentre si prepara a dire in“la sua verità”.La giornata inizierà però con la mozione contro, presentata a seguito del caso di Osama Almasri, il generale libico ricercato dCorte penale internazionale, arrestato a Torino il 19 gennaio e poi liberato e rimpatriato in Libia con un volo di Stato italiano, a causa dell’inerzia del ministero della Giustizia.