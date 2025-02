Dayitalianews.com - “All you can eat” a base di sushi per quattro che poi escono dal locale con una scusa e spariscono. “Siete pregati di venire a pagare, abbiamo i video”, questo l’avvertimento su Instagram dei proprietari. E’ successo a Frosinone

Si sono seduti al tavolo, hanno ordinato e consumato una cena completa con la formula “all you can eat”, ma al momento di saldare il conto si sono dileguati senza. L’episodio, avvenuto la sera del 24 febbraio presso il ristorante giapponese “Ai”, situato in via Marittima, è stato reso noto direttamente dai gestori delattraverso una storia pubblicata su, in cui hanno lanciato un chiaro avvertimento ai responsabili.La denuncia del ristorante: “tutto registrato”Nella comunicazione diffusa via social, i titolari del ristorante hanno voluto dare un’opportunità ai clienti di rimediare al gesto, pubblicando un messaggio inequivocabile:“Il tavolo 11, composto daadulti e un neonato, è pregato di tornare al ristorante per saldare il conto non pagato.