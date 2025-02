Lettera43.it - Ale Della Giusta, chi è lo youtuber che racconta il Sanremo di Fedez

Leggi su Lettera43.it

Alessandro, noto sul web come Ale, è unofriulano classe 1998. Il suo canale vanta 1,28 milioni di iscritti (dato aggiornato al 25 febbraio 2025) e ha all’attivo oltre 200 video cheno esperienze vissute in prima persona, dalla scoperta di luoghi insoliti o abbandonati, come i ghetti di Los Angeles e le catacombe di Parigi, al viaggio in alcune realtà come i sex party milanesi. Amante del basket, sport che ha praticato da adolescente, ha iniziato la sua carriera nel mondo dei social nel 2018. I suoi contenuti, che inizialmente vantavano poche migliaia di visualizzazioni, sono diventati sempre più virali tanto che nel 2022 Alessandro ha fondato la sua società, la Adg, che conta 15 collaboratori impegnati nella gestione aziendale e nella produzione dei video.