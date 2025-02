Lidentita.it - Album muto contro l’IA in Gran Bretagna

Leggi su Lidentita.it

Oltre 1.000 artisti, tra cui Kate Bush, Annie Lennox e Damon Albarn, si sono uniti per registrare unin segno di protestale modifiche proposte dal governo britannico alle leggi sul copyright in relazione all’intelligenza artificiale (IA). L’, intitolato Is This What We Want?, e? un atto simbolicouna proposta che .inL'Identità.