Juventusnews24.com - Alberto Costa Juventus, scocca l’ora dell’esordio? L’idea di Thiago Motta e il ballottaggio per l’Empoli

Alberto Costa Juventus, scocca l'ora dell'esordio? L'idea di Thiago Motta e il ballottaggio per il quarto di finale di Coppa Italia contro Empoli. Tenuto conto dei tanti infortuni nel reparto tra non molto potrebbe arrivare l'esordio di Alberto Costa, l'unico dei quattro colpi messi a segno dalla Juventus a gennaio a non aver ancora esordito con i bianconeri. Thiago Motta ci sta pensando concretamente anche se non ha ancora preso una decisione definitiva. Resiste il ballottaggio con McKennie, che può essere adattato in quel ruolo. In alternativa c'è anche Rouhi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.