Ilrestodelcarlino.it - Alberghi e ristoranti pieni per il Carnevale: "Boom di presenze di turisti da Nord a Sud"

È ancora negli occhi la bellezza della seconda sfilata del Centod’Europa che ieri ha vestito la città di magia, colori e di tantissima gente che ha letteralmente riempito Piazza Guercino e il Corso da piazzale Bonzagni a piazza Rocca dov’è posto il secondo palco oltre a quello centrale. Unche da quasi 40 anni è firmato Manservisi e che da solo è capace di richiamare a sè migliaia di persone, impreziosito domenica anche dalla presenza di Mr.Rain che tra un brano e l’altro è anche sceso per avvicinarsi alle sue fans, abbracciarle e trovare anche uno spazio per fare autografi. "E’ stata una giornata straordinaria e il bilancio è decisamente positivo – dice Riccardo Manservisi – nonostante non ci sia stato il sole, un grandissimo pubblico ha risposto da tutta Italia e questo ci onora e mi commuove.