Albano Laziale, incendio doloso in parcheggio commissariato: si indaga su pista anarchica

Le fiamme hanno distrutto in pochi minuti quindici autoveicoli. Dieci erano auto di servizio della polizia, mentre le altre erano mezzi privati degli agenti. I momenti concitati dell’divampato lunedì mattina ad(Roma) un paio d’ore prima dell’alba nelinterno, comune ale della sottosezione della polizia stradale sono racchiusi nelle immagini di videosorveglianza interna, che hanno immortalato anche i presunti piromani. Il rogo è stato appiccato a pochi giorni di distanza da un altro episodio analogo, che ha interessato il comando della Compagnia dei carabinieri di Castel Gandolfo, dove sono rimasti intossicati anche due poliziotti. In entrambi i casi, una persona incappucciata dopo aver scavalcato il muro di cinta ha appiccato il rogo dando fuoco a un accelerante di combustione, forse ‘Diavolina’, dopo aver cosparso le gomme dei mezzi con materiale infiammabile, contenuto in una tanica che ha portato via durante la fuga.