Romadailynews.it - Albano. Ferrara (m5s): su attacco a commissariato destra ricade in solita solfa

“Sull’aldiLaziale lacade dal pero e cerca di scaricare le responsabilità sugli altri. La soluzione offerta è sempre la stessa: inasprire le pene, inventarsi nuovi delitti e sbandierare il tutto come un grande risultato. E invece servirebbe più sostegno (economico e di mezzi) per i nostri agenti, una presenza più capillare dello Stato sul territorio, un approccio alla criminalità che ne affronti le motivazioni profonde. Ma di questo chiaramente il Governo di centronon è capace, enellainutile. A farne le spese sono i cittadini e le stesse Forze dell’Ordine, che sono in prima fila sul territorio e non possono certo godere della sicurezza del Palazzo”.Così il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo