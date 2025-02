Anteprima24.it - Al via la stagione su strada con il Duathlon di Carnevale, la Kronos in gara a Sabaudia: brillano Luigi Tedesco e Dina Caliro

Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 23 Febbraio al via con 3 Master e 5 atleti del settore giovanile. NellaFemminile ottimo inizioperche chiude 9° assoluta e 2° di Categoria M2 mentre nellamaschileconclude 12° assoluto e 1° di cat.M1 eSantillo 37° assoluto.Le note liete continuano ad arrivare dal settore giovanile. Grande soddisfazione per la gestionenelle varie fasi di corsa, transizioni e bici. Il gruppo giovanile continua a fare esperienza partecipando a competizioni in vista di raduni nazionali più importanti ed i loro sorrisi e la loro felicità sono un il miglior risultato del lavoro svolto fin ora. Passando alle classifiche delle gare giovanili 6° posto per Keona Vetrone nella categoria femminile Ragazzi e nella categoria Youth A maschile con Cristian Perugini 8°, Giovanni Paolino 13°, Nardone Diocleziano Pio 17° e Pompeo Mercurio 18°.