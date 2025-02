Thesocialpost.it - Al via la rottamazione quater per chi non è in regola con le rate: chi può aderire, come e entro quando

Molti italiani possono tirare un sospiro di sollievo. Con la pubblicazione del “decreto Milleproroghe” sulla Gazzetta ufficiale del 24 febbraio si dà il via alla cosiddetta, il meccanismo di riammissione dei contribuenti che non risultano incon i versamenti dellein scadenza fino al 31 dicembre 2024. Tra pochi giorni l’Agenzia delle Ent-Riscossione farà partire la campagna di adesione, ma occhio ai tempi: i contribuenti interessati alla definizione agevolata dei debiti dovranno compilare un modulo onlineil 30 aprile 2025. Rientrano nellai contribuenti che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti perché non hanno pagato oppure l’hanno fatto in ritardo. Rientrano, quindi, solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento, per i quali non sono state versate una o piùdel piano agevolato.